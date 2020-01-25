Haberler » Güncel » Jandarma, Roman öğrencilerin devam problemi hakkında aileleri bilgilendirdi - Haber

Jandarma, Roman öğrencilerin devam problemi hakkında aileleri bilgilendirdi

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edirne Valiliği Roman Eylem Planı kapsamında Roman vatandaşları ziyaret etti.

25.01.2020 12:20 | Son Güncelleme: 25.01.2020 12:26Jandarma, Roman öğrencilerin devam problemi hakkında aileleri bilgilendirdi
Edirne Komutanlığı ekipleri, Edirne Valiliği Roman Eylem Planı kapsamında Roman vatandaşları ziyaret etti.
Jandarma ekipleri sorumluluk alanında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile koordineli olarak, kahvehane ve evlerde bilgilendirme yaptı.
Okula devamsızlığı olan öğrencilerin okula devam etmelerini sağlamak amacıyla evlerde ailelerle görüşüp mevzuat hakkında bilgi veren jandarma ekipleri, kahvehanelerde kadına şiddet olaylarının engellenmesi kapsamında vatandaşları bilgilendirdi.

Edirne Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:04  Kayseri'den Elazığ' ve Malatya'ya yardım eli
13:08  Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
13:08  Deprem bölgesindeki ihtiyaçlar AFAD koordinasyonunda karşılanıyor
13:07  Elazığ'da deprem - Gezin Mahallesinde bir kadının enkazdan çıkarılma anı (3)
13:06  DHA YURT ÖZEL GÜNDEM- (TEKRAR)
25.1.2020 13:12:52