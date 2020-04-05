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Jandarma, şehit annesinin odunlarını kesti

MANİSA'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, şehit annesinin odunlarını motorlu testere ile kesip, küçük parçalara ayırdı.

05.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:00
Jandarma, şehit annesinin odunlarını kesti

MANİSA'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, şehit annesinin odunlarını motorlu testere ile kesip, küçük parçalara ayırdı.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli jandarma ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1999 yılında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Emin Açıkgöz'ün kırsal Akören Mahallesi'nde yaşayan annesi Gülser Açıkgöz'e erzak yardımında bulundu.

Erzakları Açıkgöz'e teslim eden jandarma ekibi, kendisinden başta isteği olup olmadığını sordu. Şehit annesi ise odunlarının kırılması talebinde bulundu. Bunun üzerine kolları sıvayan jandarma ekibi, gerekli koruyucu önlemleri aldıktan sonra motorlu testere ile odunlarını kesti. Jandarma, daha sonra odunları, odunluğa taşıdı.

Gülser Açıkgöz, kendisini kırmayıp, isteğini yerine getiren jandarmalara teşekkür etti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Salihli, Güncel
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