13.06.2019 17:23
Haberler»3. Sayfa » Haber

Jandarma şehitler için lokma dağıttı

Jandarma şehitler için lokma dağıttı

Kilis'te, Jandarma Genel Komutanlığının 180'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında stand açılırken, şehitlerin ruhuna lokma dağıtıldı.

Kilis'te, Jandarma Genel Komutanlığının 180'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında stand açılırken, şehitlerin ruhuna lokma dağıtıldı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma Genel Komutanlığının 180'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanında stand açıldı. Jandarma birliklerinin kullandıkları silahlar, araç ve gereçlerinin tanıtıldığı etkinlik sonrası şehitlerin ruhuna lokma dağıtıldı. Kilisli vatandaşlar, etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. - KİLİS
Kaynak: İHA
Kilis, Jandarma, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:38 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Gerekli çalışmalar yapılıyor. Herhangi bir sorun yok"
18:37 İnce sesini koruması için hadım edilen erkek çocukları: Kadın sesli tenor kastratolar
18:37 Milletvekili Fendoğlu'da kayısın için birlik çağrısı
18:37 flaş//2
18:37 flaş//2
18:37 Galatasaray'dan Şeref Has için başsağlığı mesajı
18:36 Çağlayan'da yaşlı çift birbirlerini ev eşyasıyla yaraladı
18:36 Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi (1)
18:36 Borsada şehir endekslerinin değişimi
18:36 Borsada endekslerin değişimi
18:35 Marmaris Stadı'nda bakım çalışmaları başladı
18:34 Antalya'da umuma açık eğlence yerlerine kamera takma zorunluluğu
18:34 Bakan Kasapoğlu'ndan Şeref Has için taziye mesajı
18:34 Mustafa Denizli, İran'a geri döndü