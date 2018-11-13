Jandarma, Silah Kullanımına Karşı Muhtarları Bilgilendirdi

Havza
İlçe Jandarma
Komutanlığınca, İçişleri Bakanlığının düğün ve nişan törenlerinde havaya ateş açılmasının engellenmesi için yayımladığı genelgeyle ilgili muhtarlara bilgi verildi.
İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alpaslan Bostancı, Havza Muhtarları Derneği lokalinde gerçekleştirilen toplantıda, düğün, nişan gibi organizasyonlar öncesinde organizasyon sahiplerinden silah kullanılmayacağına dair taahhütname alınacağını söyledi.
Bu tür organizasyonlarda davetli olarak bile bulunan kolluk görevlileri hakkında, silahla havaya ateş edilmesine müdahale etmezse soruşturma açılacağını anlatan Bostancı, "Silahı ile havaya ateş açan kamu personeli hakkında ise disiplin işlemi yapılacak. Alınan bu tedbirlerin hepsi, mutlu günlerimizin acıya dönüşmemesi için." dedi.
Jandarma Astsubay Başçavuş Ercan Sanver ise muhtarlardan, bölgelerinde havaya ateş açıldığını öğrendikleri anda kolluk birimlerine ihbarda bulunmalarını istedi.
Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar da istenmeyen olayların önüne geçmek için ellerinden gelen gayreti göstermeleri gerektiğini belirterek, üzerinde silah kullanma ile ilgili uyarılar bulunan tabelaların düğünlerde kullanılmasının önem taşıdığını söyledi.
Toplantıya Jandarma Astsubay Üstçavuş Şükrü Önal da katıldı.