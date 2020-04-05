Jandarma, sokağa çıkması yasak olan vatandaşın tarlasını sürdü

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü bir vatandaş traktörle tarlaya giderken jandarma tarafından durduruldu. Vatandaşın, tarlasını ekemezse gelecek yıl aç kalacağını söylemesi üzerine direksiyona geçen jandarma personeli, 10 dekarlık tarlayı sürdükten sonra vatandaşı evine götürdü.

Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara geçen günlerde sokağa çıkma yasağı getirildi. Salgın tedbirleri kapsamında parklar ve mesire yerlerinin kapatılmasının ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dün, Sorgun ormanı bölgesinde devriye gerçekleştirdi. Devriye sırasında bir vatandaşın traktörle tarla sürmeye gittiğini gördü. Durdurdukları traktörün sürücüsünün 65 yaşından büyük olduğunu gören jandarma ekibi, sokağa çıkma yasağını hatırlattı. Vatandaşın, tarlasını ekemezse gelecek yıl aç kalacağını söylemesi üzerine jandarma görevlileri, vatandaşın tarlasına gitti. Jandarma görevlileri, traktörle yaklaşık 10 dekarlık tarlayı sürüp ekime hazır hale getirdi. Jandarma tarafından evine bırakılan yaşlı adam, görevlilere teşekkür etti.

Kaynak: DHA