Jandarma sokak hayvanlarını unutmadı - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da jandarma ekipleri Çermik ilçesinde sokak hayvanları için yemlik yaptı.

22.05.2020 10:51 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:56
Diyarbakır'da jandarma ekipleri Çermik ilçesinde sokak hayvanları için yemlik yaptı.
İl Jandarma ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede sürecinde uygulanan tedbirler ile artan hava sıcaklığı nedeniyle sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için harekete geçti.
Ağırlıklı olarak ellerindeki hurda malzemeleri değerlendiren ekipler, sokak hayvanlarına yem bırakılması ve sıcaktan etkilenmemeleri için üstü kapalı yemlik ve suluk yaptı.
Çermik'te sokak hayvanlarının bulunduğu çeşitli noktalara hazırladıkları yemlikleri bırakan ekipler, devriye görevi ile bu yemliklere düzenli olarak su ve mama bırakıyor.
İlçedeki vatandaşlardan Mustafa Demirci, hava sıcaklığının artmasıyla sokak hayvanlarının yem ve su bulmakta da zorlandığını söyledi.
Demirci, "Askerimiz sokak hayvanlarına yem ve su vererek çok iyi bir şey yapıyor. Çok büyük bir hayır." diye konuştu. Jandarma sokak hayvanlarını unutmadı - DİYARBAKIR

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır, Jandarma, Çermik, Güncel, Haber

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