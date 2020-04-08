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Jandarma sosyal yardım ödemeleri evlerinde teslim ediyor

Jandarma sosyal yardım ödemeleri evlerinde teslim ediyor Malatya'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahibi ailelere ödenen biner liralık nakdi yardımlar, jandarma ekiplerince vatandaşlara evlerinde teslim edildi.

08.04.2020 16:07 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:09
Jandarma sosyal yardım ödemeleri evlerinde teslim ediyor
MALATYA - Malatya 'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahibi ailelere ödenen biner liralık nakdi yardımlar, jandarma ekiplerince vatandaşlara evlerinde teslim edildi.
Malatya'da korona virüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin maaş ve sosyal yardım ödemeleri, Malatya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan kadın astsubaylar tarafından evlerinde yapılıyor. Ekipler, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ihtiyaç sahibi ailelere biner liralık destek ödemelerini ve maaşlarını evlerinde teslim eden ekiplere mahalle sakinleri, teşekkür etti. Jandarma sosyal yardım ödemeleri evlerinde teslim ediyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Malatya, Genel
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