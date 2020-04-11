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Jandarma stokçuluk yapanlara göz açtırmıyor

Balıkesir'in Gönen ilçesinde organize sanayi sitesi girişindeki bir araca düzenlenen operasyonda araç içerisinde çok sayıda maske ele geçirildi.

11.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:50
Jandarma stokçuluk yapanlara göz açtırmıyor
Balıkesir 'in Gönen ilçesinde organize sanayi sitesi girişindeki bir araca düzenlenen operasyonda araç içerisinde çok sayıda maske ele geçirildi.

Balıkesir il Jandarma Komutanlığınca, R. M ve H. D isimli şahısların Bandırma Organize Sanayi Sitesinde Sağlık Bakanlığı izni ve onayı olmadan, Covid-19 salgını nedeniyle stokçuluk yapıp haksız rekabet yaratarak ve fahiş fiyatla maske satışı yaptıkları duyumu alındı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gönen ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince sanayi sitesi girişinde şüpheli şahıslar 10 plakalı araç ile birlikte yakalandı. Şahısların araçlarında arka koltuk üzerinde koli içinde 450 adet maske tespit edildi. R. M ve H.D isimli şahıslara 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesine muhalefet etmekten 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 6 bin 300 TL İdari Yaptırım Karar Tutanağı tanzim edilerek, ele geçirilen 450 adet maske muhafaza altına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Jandarma, Gönen, 3. Sayfa
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