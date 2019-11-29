Haberler » 3. Sayfa » Jandarma suç örgütünü çökertti - Haber

Jandarma suç örgütünü çökertti

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından suç örgütüne yapılan operasyonda, 5 kişilik suç şebekesi çökertildi.

29.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:41Jandarma suç örgütünü çökertti
İl Komutanlığı tarafından suç örgütüne yapılan operasyonda, 5 kişilik suç şebekesi çökertildi. Jandarma ekipleri 4 kişiyi gözaltına alırken, 1 kişinin aranmasına devam ediyor.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Bigadiç ilçesi Kozpınar mahallesinde ikamet eden T.A., H.Ü., H.Ç., M.B. ve C.Ç. isimli şahısların, haksız kazanç elde etmek maksadıyla örgütlü bir şekilde tefecilik yaptığı tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüpheli şahısların ikamet ettikleri 3 ev 2 işyerinde yapılan eş zamanlı aramalar sonucunda toplam değeri 38 bin 500 TL olan 4 adet senet, 26 adet boş senet, 2 adet alacak listesinin olduğu ajanda, 7 adet alacak listesinin olduğu el notu, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 5 adet bandrolsüz viski, 1 adet bandrolsüz şarap, 1 adet tabanca, bin.850 Euro ve bin 110 TL nakit para, 121 adet çeyrek altın, 4 adet bilezik, 1 adet tam altın ve 1 adet gram altın ele geçirildi. Adli makamların talimatıyla şüpheli 4 şahıs gözaltına alındı. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:09 Barış Pınarı Harekat bölgesinde çocuklara oyuncak dağıtıldı
15:03 Develi'de silahlı kavga: 1 yaralı
15:03 Otomobil takla attı: 4 yaralı
14:55 DEAŞ'ın Halep'e bağlı 15 köyünde gençler sözde sorumlusu Kayseri'de yakalandı
14:55 Eski eşi tarafından vahşice öldürülen Ayşe Tuba Arslan
14:00 Cinsel içerikli paylaşımıyla gündem olan Ömür Gedik, mayosu üzerinden gönderme yaptı
11:30 Balon balığının ilaç için ihraç edileceği haberi balıkçıları sevindirdi: Günde bin lira kazanacaklar
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
05:22 Dördüncü kez arabası kundaklanan vatandaş, eski sevgilisinden şikayetçi oldu
20:31 Arnavutluk'taki depremde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 47'ye yükseldi
20:23 Gaziantep'te karısına sokak ortasından şiddet uygulayan koca serbest bırakıldı
18:50 Eşini çocuğunun önünde tekme tokat döven baba: Çok pişmanım
18:17 Beykoz'da dehşet saçan maganda, bu sefer tartıştığı iki kişiyi bıçakladı
29.11.2019 15:17:48