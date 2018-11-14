14 Kasım 2018, 10:20

Jandarma Suçlulara Göz Açtırmıyor

Jandarma Suçlulara Göz Açtırmıyor

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 14 kişiyi yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 14 kişiyi yakaladı.

Balıkesir'de Jandarma ekipleri suçlulara göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, Jandarma ekipleri Altıeylül'ün Pamukçu mahallesinde dolandırıcılıktan aranan 1 kişi, Bigadiç'in Babaköy ve Güvemçetmi mahallesinde 1 cezaevi firarisi ve çeşitli suçlardan aranan 1 kişi, Edremit'in Narlı mahallesinde ruhsatsız silah bulundurma ve 1 kişide resmi evrakta sahtecilikten aranan 1 kişi, Karesi ilçesinin Köteyli mahallesinde 1 kişi askeri kanuna muhalefet, 1 aranan kişi, başkasının kredi kartını kullanmaktan aranan 1 kişi, Yağma suçunda aranan 1 kişi, Turplu mahallesinde ihlal suçundan aranan 1 kişi, İvrindi İlçesi Gökçeyazı mahallesinde yaralama suçundan aranan 1 kişi, hırsızlık suçundan 1 kişi, Susurluk'un Söve mahallesinde dolandırıcılık suçundan aranan 1 kişi ve yaralama suçunda aranan 1 kişi olmak üzere toplam 14 suçlu yakalandı. Olaylarla ilgili soruşturma devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR Altıeylül,Balıkesir,Jandarma
14 Kasım 2018 Çarşamba 10:20



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