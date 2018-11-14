Jandarma Suçlulara Göz Açtırmıyor

Balıkesir
İl Jandarma
Komutanlığına bağlı ekipler il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 14 kişiyi yakaladı.
Balıkesir'de Jandarma ekipleri suçlulara göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, Jandarma ekipleri Altıeylül
'ün Pamukçu
mahallesinde dolandırıcılıktan aranan 1 kişi, Bigadiç
'in Babaköy ve Güvemçetmi
mahallesinde 1 cezaevi firarisi ve çeşitli suçlardan aranan 1 kişi, Edremit
'in Narlı
mahallesinde ruhsatsız silah bulundurma ve 1 kişide resmi evrakta sahtecilikten aranan 1 kişi, Karesi
ilçesinin Köteyli mahallesinde 1 kişi askeri kanuna muhalefet, 1 aranan kişi, başkasının kredi kartını kullanmaktan aranan 1 kişi, Yağma suçunda aranan 1 kişi, Turplu mahallesinde ihlal suçundan aranan 1 kişi, İvrindi
İlçesi Gökçeyazı
mahallesinde yaralama suçundan aranan 1 kişi, hırsızlık suçundan 1 kişi, Susurluk
'un Söve mahallesinde dolandırıcılık suçundan aranan 1 kişi ve yaralama suçunda aranan 1 kişi olmak üzere toplam 14 suçlu yakalandı. Olaylarla ilgili soruşturma devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR
Altıeylül,Balıkesir,Jandarma
14 Kasım 2018 Çarşamba 10:20