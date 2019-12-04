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Jandarma suçtan kazanılan 121 çeyrek, 1 tam ve 4 altın bilezik ele geçirdi

Balıkesir'de jandarma ekiplerinin son 1 ayda düzenlediği operasyonlarda 69 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilenler arasında suçtan kazanılan altınlar dikkat çekti.

04.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:21Jandarma suçtan kazanılan 121 çeyrek, 1 tam ve 4 altın bilezik ele geçirdi
'de jandarma ekiplerinin son 1 ayda düzenlediği operasyonlarda 69 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilenler arasında suçtan kazanılan altınlar dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Komutanlığı ekiplerince 1-30 Kasım tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında icra edilen faaliyetlerde 2 suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, 13 uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ticareti yapmak ve 9 kaçakçılık olmak üzere toplam 24 olayı ortaya çıkarttı. Ortaya çıkarılan olaylarda toplam 69 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Operasyonlarda 5 kilo 158 gram kubar esrar, 131 gram toz esrar, 5 gram bonzai, 4 gram skunk, 1 gram metamfetamin, 3 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 58 adet mühimmat, 1 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi, 160 kilogram kaçak tütün, 30 adet senet, bin 194 litre kaçak alkol ve suçtan elde edilen 4 bin 600 TL para, 121 adet çeyrek altın, 1 adet tam altın ve 4 adet altın bilezik ele geçirildiği açıklandı. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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