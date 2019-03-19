Jandarma Şüpheliyi Dikiz Aynasından Yakaladı

Kaynak: İHA

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinin Pınarça Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında motosiklete arkadan çarparak kayıplara karışan şüpheli yakalandı.Kapaklı ilçesinde 59 UY 579 plakalı motosiklet sürücüsü Ömer Korkmaz'a çarparak, yaralayan ve sonrasında kayıplara karışan şüpheli A.C.'yi jandarma ekipleri, olay yerinde kırılan dikiz aynasından yola çıkarak yakaladı.Aracını tamire götürürken yakalandıKapaklı İlçe Jandarma ekipleri Pınarça yolu üzerinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Ömer Korkmaz'a çarpan ve sonrasında kayıplara karışan şüpheliyi yakaladı. Olay yerinde düşen dikiz aynasından aracın model ve markasını tespit eden jandarma ekipleri, şüpheliyi aynasını yaptırmak için gittiği oto tamircide yakaladı. Aracın kafes kep sorgusunda olay yeri ve zamanında aynı mevkiden geçtiğini tespit eden jandarma ekipleri, şüpheli A.C.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. - TEKİRDAĞ