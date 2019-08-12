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Jandarma sürücülerin bayramı kutlayıp baklava ikram etti

Jandarma sürücülerin bayramı kutlayıp baklava ikram ettiKÜTAHYA - Kütahya'nın Emet İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik ekipleri, yol kontrol uygulamasında sürücülere baklava ikram edip bayramlarını kutladı.

12.08.2019 08:13
Jandarma sürücülerin bayramı kutlayıp baklava ikram etti
Jandarma sürücülerin bayramı kutlayıp baklava ikram etti
KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik ekipleri, yol kontrol uygulamasında sürücülere baklava ikram edip bayramlarını kutladı.
Sürücüler, kendilerine ehliyet ve ruhsat sorulmasını beklerken, Jandarmanın emniyet kemeri uyarısı ve baklava ikramı şaşkınlığa neden oldu.
Emet ilçesi Otogar Kavşağı'nda yapılan uygulamada, sürücüler jandarma ekipleri tarafından kontrol noktasında durduruldu. Uzman erbaşlar ve subaylar tarafından sürücülerin bayramları kutlandı, trafik kurallarına uyulması ve emniyet kemerinin önemi anlatıldı.
Uygulamadan son derece memnun kaldıklarını belirten sürücüler, "Biz rutin uygulama zannediyorduk. Ehliyet ruhsat hazırlarken tatlı ikram edildi. Çok güzel bir uygulama ile karşılaştık. Onlar olmasa huzur ve güven olmaz. Olması gereken bu. Bu milletin onlara ihtiyacı var. Bakış açımız bu olmalı. Ama bugün yolda, ama yarın dağda. Onlar olmadan olmaz" dediler.
Jandarma sürücülerin bayramı kutlayıp baklava ikram etti

Yerel

Kaynak: İHA

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