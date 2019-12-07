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Jandarma takip etti, 2 şüpheliyi 12 kilo 870 gram esrarla yakaladı

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan planlı çalışmada 2 şüpheli yakalandı, 12 kilo 870 gram esrar ele geçirildi.

07.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:51Jandarma takip etti, 2 şüpheliyi 12 kilo 870 gram esrarla yakaladı

'da jandarma ekipleri tarafından yapılan planlı çalışmada 2 şüpheli yakalandı, 12 kilo 870 gram esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Komutanlığı'na bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin istihbarat çalışmasında belirlenen 2 şüphelinin uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı belirlendi.Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliler O.D. ve C.Y'yi takibe aldı.Jandarma ekipleri tarafından bir süre takip edilen 2 şüpheli Elazığ kırsalında düzenlenen operasyonla otomobil içinde yakalandı.Araçta yapılan aramada 12 kilo 870 gram esrar ile 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.


Jandarmaya götürülen 2 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan ifadesinin alınıp adliyeye sevk edileceği bildirildi. - ELAZIĞ


Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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