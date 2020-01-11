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Jandarma teker izlerinden hayvan hırsızına ulaştı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde jandarma, aracın teker izlerinden yola çıkarak hayvan hırsızını bulmayı başardı.

11.01.2020 21:24 | Son Güncelleme: 11.01.2020 21:56Jandarma teker izlerinden hayvan hırsızına ulaştı
'un ilçesinde jandarma, aracın teker izlerinden yola çıkarak hayvan hırsızını bulmayı başardı.
Alınan bilgiye göre, Oymaağaç Mahallesi'nde bir kişi, 4 keçisinin çalınması üzerine jandarmaya ihbarda bulundu.
İl Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri, olayın gerçekleştiği çevredeki araç tekerlek izleri ile sigara izmariti ve kan izlerini incelemeye aldı.
Hayvan alım satım yerleri, kasap ve lokantalarda araştırma yapan ekipler, bir dükkana H.Ç'nin 4 canlı keçi satmak istediği duyumunu aldı.
H.Ç'yi takibe alan jandarma, aracının tekerlek izlerinin olay yerindekilerle aynı olması üzerine şüpheliyi gözaltına aldı.
Tekerlek izleri, eşleştirilmesi için kriminal incelemeye gönderildi.
Şüphelinin ifadesi sayesinde bulunan 4 keçi de sahibine teslim edildi.

Vezirköprü, Jandarma, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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