15.06.2019 13:10
Haberler»Güncel » Haber

Jandarma Teşkilatı 180 yaşında

Jandarma Teşkilatı 180 yaşında

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü kapsamında Kars'ta jandarma standı açıldı.

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü kapsamında Kars'ta jandarma standı açıldı.
Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı yanındaki parkta stant açan İl Jandarma Komutanlığı, envanterinde bulunan silah, araç gereç, malzemeleri Karslıların beğenisine sundu.
Görevliler tarafından envanterler ve silahlar hakkında vatandaşlara bilgi verilirken, iz takip köpeği "Atak" ve mayın arama köpeği "İrmik" çocukların ilgi odağı oldu.
İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Osman Kılıç, standı gezerek malzemeler ve silahlar hakkında bilgi verdi.
Kaynak: AA
Ahmet Muhtar Paşa, Kars, Jandarma, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:17 Global Somali Diaspora Konferansı'nın 3'üncüsü İstanbul'da düzenleniyor
15:17 Polonya'da akrobasi uçağı düştü
15:17 Marmaris'te sıcaktan bunalanlar deniz ve havuzları doldurdu
15:17 Fotoğraflar//Ümraniye'de zincirleme trafik kazası
15:16 Ümraniye'de halk otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.
15:16 Düğün hazırlığı yapan genç motosiklet kazasında öldü
15:16 "Emek ve Adalet Yürüyüşü" - BOLU