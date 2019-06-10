Jandarma Teşkilatı 180. yaşını kutluyor

Artvin
'de, Jandarma
Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında araç ve motosikletlerle kortej gerçekleştirildi.
Etkinlik kapsamında İl Jandarma Komutanlığı önünde toplanan Artvin Ofroad Kulübü ve Artvin Motosiklet
Spor Kulübü üyeleri, Türk bayraklarıyla süsledikleri araç ve motosikletleriyle jandarma teşkilatı mensuplarıyla şehir turu attı.
Kortejin ardından grup, Türkiye
'nin en büyük Atatürk
heykelinin bulunduğu Atatepe'ye çıktı. Motosiklet ve offraod tutkunları, jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla Atatürk heykeli önünde "180 yıllık şanlı mazisiyle jandarma halkının hizmetinde" yazılı pankart açtı.
Artvin Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Erhan Gazihan, gazetecilere yaptığı açıklamada, jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü kapsamında Artvin Ofroad Kulübü ve jandarma teşkilatı mensuplarıyla farkındalık oluşturmak adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Jandarma ekipleri eşliğinde bayraklarla süsledikleri motosiklet ve araçlarla şehir turu attıklarını kaydeden Gazihan, "Şanlı bir geçmişe sahip jandarma teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü kutluyor ve 'İyi ki varsın jandarma' diliyorum." dedi.
Kaynak: AA
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