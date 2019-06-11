Jandarma Teşkilatı 180. yaşını kutluyor

Kaynak: AA

Adıyaman'da Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında öğrencilere jandarma teşkilatı tanıtıldı.İl Jandarma Komutanlığında açılan stant, Türk bayrakları ile donatıldı.Etkinlikte, olay yeri inceleme, trafik, askeri araçlar, özel eğitimli köpek timleri ve jandarmanın asayiş çalışmaları tanıtıldı.İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, katılımcı öğrenciler ile alanı gezerek jandarma teşkilatının geçmişi ve bugün yürüttüğü kolluk faaliyetleri hakkında bilgi verdi.Etkinliğe çok sayıda öğrenci katıldı.Albay Ercan Atasoy, öğrencilerle beraber stantları gezdiklerini belirterek, "Öğrenciler jandarma konusunda bilgi sahibi oldu. Vatan, millet ve bayrağa saygılı insanlar olarak yetişmeleri için bizler de katkı sunmaya çalıştık. Jandarmanın 24 saat görevinin başında olduğunun bilinmesini istediğimizi aktardık." dedi.Etkinlik, fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.