Jandarma Teşkilatı 180. yaşını kutluyor

Türk Jandarma
Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, "Türk Jandarmasının 180'inci yılında 180 kilometre maraton" sloganıyla Niğde
'den koşuya başlayan sporcu Adana
'nın Pozantı
ilçesine ulaştı.
Jandarmanın 180'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında; Adana İl Jandarma Komutanlığının destek ve katkıları ile Adana Alparslan Türkeş
Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde görevli maratoncu Musa Serdem, 10 Haziran tarihinde Niğde-Ulukışla-Tren Gar'ından başlattığı 180 kilometrelik koşunun 50 kilometrelik olan etabını tamamladı.
Pozantı ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından karşılanan Serdem, burada kısa bir mola verdi.
Daha sonra Serdem, Adana'nın Karaisalı
ilçesinde bulunan tarihi Varda Köprüsünde son bulacak 180 kilometrelik etabını tamamlamak için koşusuna devam etti.
Kaynak: AAPozantı
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