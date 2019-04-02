Tekirdağ
'da Jandarma
Komutanlığı tarafından Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluşunun yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yeniköy
Mahallesinde "180. yılda 180 bin ağaç" sloganıyla 3 bin fidan toprakla buluştu.
Fidan dikimine Tekirdağ il Jandarma Komutanlığında görevli personel ve Orman İşletme Müdürlüğü
yetkilileri katıldı.
Tekirdağ Jandarma Komutanlığında görevli personel tarafından Kanser Haftası dolayısıyla tedavi gören kanser hastalarını ziyaret edildi.
Tekirdağ Devlet Hastanesi
Onkoloji bölümünde tedavi gören hastaları ziyaret eden jandarma personeli geçmiş olsun dileklerinde bulunup, hastalara çiçek dağıttı.
Daha sonra jandarma personeli Zübeyde Hanım
Huzurevinde ki yaşlıları ziyaret etti.
Güncel
Kaynak: AA