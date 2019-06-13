'Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü coşku ile kutlandı

Jandarma
Teşkilatı'nın 180. Kuruluş Yıl Dönümü ve Odunpazarı
Halk Eğitim Merkezi Türk Halk Müziği Korosu 45. Yıl Sanat Gecesi konser programı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
(ESOGÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'nde coşku ile kutlandı.
Jandarma Teşkilatı'nın 180. Kuruluş Yıldönümü ve Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi Türk Halk Müziği Korosu 45. Yıl Sanat Gecesi-2 dolayısıyla hazırlanan konser programı yoğun ilgi gördü. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cirit ve Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan'ın önderliğinde hazırlanan program Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı personeli ve davetlilerin katılımı gerçekleşti. Türk Halk Müziği Korosu toplu programı; iki bölümde gerçekleştirilirken sanatçılar da yurdun çeşitli yörelerinden türküler seslendirdi. Senem Tüfekçi'nin sunduğu konser programında; Eskişehir Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey de sahneye çıkarak sazı ile birlikte kendi bestelediği Eskişehir türkülerini seslendirdi. Konser sonunda; Koro Şefi Ahmet Kızılok'a, Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Asım Elbinsoy'a ve TRT Ses Sanatçısı Selma
Geçer'e başarılarından dolayı plaket ve çiçek buketi taktim edildi.
Konser Programına; Eskişehir Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Eskişehir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Şen
, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cirit, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan, Odunpazarı Halk Eğitim Merkez Müdürü Mustafa Asım Elbinsoy ve Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı personeli katıldı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHAhalk eğitim merkezi
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