14.06.2019 11:10
Haberler»Güncel » Haber

Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü

Jandarma Teşkilatı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy başkanlığındaki heyet, Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy başkanlığındaki heyet, Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.
Mozoleye çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunan Bakan Yardımcısı Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve teşkilat mensupları, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.
Ersoy, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
"Her zaman yurt, ulus ve Cumhuriyet'e aşk ve sadakatle bağlı, tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusu vecizeleriyle şereflendirdiğiniz Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle huzurlarınızdayız.
Gücünü, Türk milletinin sevgi, güven ve dualarından alan Jandarma Teşkilatı, vazifesini her şeyin üstünde tutan personeliyle 180 yıldır olduğu gibi bundan sonra da ülkesinin bekası ve milletin huzuru için başta teröristle mücadele olmak üzere aziz milletimize aynı azim ve kararlılıkla hizmet etmeye devam edecektir.
Jandarmamızın 180. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, bu teşkilata emeği geçmiş, bu üniforma altında şehadet ve gazilik makamlarına ulaşmış bütün geçmiş büyüklerimizi rahmet ve şükranla anıyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz."
Ersoy ve beraberindekiler, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: AA
Anıtkabir, Jandarma, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:19 Yıldız ve genç sporcuların zirve mücadelesi nefesleri kesti
11:18 8. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın tarihi belli oldu
11:18 Cezaevi firarisi polisten kaçamadı
11:18 Başkan Soyer, "Yerel Yönetimlerde Katılımcılık ve Demokrasi" panelinde konuştu
11:18 Dağ çileği üreticinin yüzünü güldürüyor
11:18 Çavuşoğlu: "(Umman Körfezindeki gerginlik) Ciddi bir soruşturmanın yapılması lazım"
11:18 Hakkari'nin "saklı güzellikleri" ziyaretçilerini ağırlıyor
11:18 Başkentin camileri yaz Kur'an kurslarına hazır
11:18 Gümüşhane'de doğal sit alanına taş ocağına tepki
11:18 IBM, KMPG, Walmart ve Merck, ABD Sağlık Bakanlığı'nın blockchain projesine seçildi
11:17 ABD'de Türkiye isyanı: Yüzde 650 ek vergi istiyorlar
11:17 Tarlaya giren TIR'ın sürücüsü yaralandı
11:17 Tarlaya giren TIR'ın sürücüsü yaralandı
11:17 Çarşı pazarda "babalara hediye" telaşı