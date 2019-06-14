14.06.2019 11:13
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Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü - Anıtkabir ziyareti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy başkanlığındaki heyet, Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy başkanlığındaki heyet, Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.
Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy başkanlığındaki heyet Anıtkabir'i ziyaret ederek mozoleye çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu. Heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.
Ersoy Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
"Her zaman yurt, ulus ve Cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı, tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusu vecizeleriyle şereflendirdiğiniz Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle huzurlarınızdayız.
Gücünü, Türk Milletinin sevgi, güven ve dualarından alan Jandarma Teşkilatı, vazifesin her şeyin üstünde tutan personeliyle 180 yıldır olduğu gibi bundan sonra da ülkesinin bekası ve milletin huzuru için başta teröristle mücadele olmak üzere aziz milletimize aynı azim ve kararlılıkla hizmet etmeye devam edecektir.
Jandarmamızın 180. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, bu teşkilata emeği geçmiş, bu üniforma altında şehadet ve gazilik makamlarına ulaşmış bütün geçmiş büyüklerimizi rahmet ve şükranla anıyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz."
Ersoy ve beraberindekiler daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü - Anıtkabir ziyareti
Kaynak: AA
Anıtkabir, Jandarma, Güncel

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