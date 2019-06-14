14.06.2019 15:58
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Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü

- Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Özkul'un konuşması Ağrı Valisi Süleyman Elban'ın konuşması Törenden detaylar Jandarma Teşkilatı'nın 180.

- Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Özkul'un konuşması
Ağrı Valisi Süleyman Elban'ın konuşması
Törenden detaylar Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü
AĞRI (AA) Ağrı'da Abide Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
İl Jandarma Komutanlığında devam eden etkinlikte konuşan Ağrı Valisi Süleyman Elban, jandarma teşkilatının klasik bir iç güvenlik teşkilatı olmadığını söyledi.
Teşkilatın, Kıbrıs Barış Harekatı ve Suriye'de son üç yılda yapılan harekatlarda çok önemli ve başarılı görevler üstlendiğini hatırlatan Elban, "Jandarma, vazife verildiğinde vatan ve millet görevini yapan fedakar bir kurumdur. Jandarma, devletimizin bir sorunu, sıkıntısı gündeme geldiğinde, bir kuruma görev tevdi edilmesi düşünüldüğünde akla gelen ilk kurum olmakta. Jandarma demek, söz konusu vatan olduğunda gözünü kırpmadan canını vermek demektir, bundan da ötesi olamaz." ifadesini kullandı.
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Özkul ise teşkilat olarak kamu düzeninin korunmasında yapılan çalışmalarla milletin her zaman takdirini kazandıklarını anlattı.
Mehteran takımının seslendirdiği eserlerle devam eden program, narkotik ve bomba arama köpeklerinin gösterisi, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve komutanlığın kurduğu stantların gezilmesiyle son buldu.
Programa, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, kurum müdürleri, öğrenci ve asker aileleri katıldı.Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü
Kaynak: AA
Süleyman Elban, Ağrı, Jandarma, Güncel

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