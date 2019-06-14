Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü

Jandarma
Teşkilatı'nın Kuruluşunun 180. Yıldönümü Uşak
'ta düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.Jandarma
Teşkilatı'nın Kuruluşunun 180. Yıldönümü dolayısıyla sabah saatlerinde Uşak
İl Jandarma
Komutanı Albay Yalçın Baysal ve beraberindeki teşkilat mensupları ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.
Ardından Uşak
Valisi Funda Kocabıyık
'ı ziyaret eden ve Baysal ve beraberindekiler, Yücetepe Camii'nde mevlid etkinliğine katıldı.
Uşak İl Jandarma Komutanlığı'nda kutlama programı gerçekleştirildi.
Törende konuşan Uşak Valisi Funda Kocabıyık
, ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlama noktasında, kurulduğu ilk günden bu yana zaman mefhumu gözetmeksizin büyük bir fedakarlıkla sorumluluklarını yerine getiren Jandarma teşkilatının kuruluşunun 180. yılını gururla kutladıklarını söyledi.
Jandarma teşkilatının insan merkezli, adaletli, sevgi ve merhametli, vatandaşlarımızı birleştirici ve kucaklayıcı görev anlayışı hizmet ürettiğini belirten Vali Kocabıyık, "Jandarma teşkilatı eğitimli personeli, çağın gereklerine uygun teknolojik donanımı, disiplini, vatan sevgisi ve üstün vazife bilinciyle, asli görevlerinin yanı sıra hayata geçirdiği insan odaklı sosyal projeler ve kültürel alandaki çalışmalarıyla da önemli hizmetler vermektedir" dedi.
Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal ise konuşmasında birlik beraberlik vurgusunda bulunurken, teşkilat mensuplarının vatan sevgisiyle görev yaptığının altını çizdi.
Konuşmaların ardından düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Tören oluşturulan serginin gezilmesiyle son buldu.