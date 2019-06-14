14.06.2019 11:24
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Jandarma Teşkilatı'nın 180. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri

Jandarma Teşkilatı

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 180. Kuruluş Yıl Dönümü Trabzon'da çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 180. Kuruluş Yıl Dönümü Trabzon'da çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor.

Etkinlikler kapsamında Trabzon Valiliği önünde bir tören düzenlenirken, törene Vali Yardımcısı Nusret Şahin, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Arkın Eken, 4. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Albay Ahmet Burak Yürüten, Sahil Güvenlik Komutanı Ali Gümüşkaya, askeri ve sivil erkan katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından bir konuşma yapan İl Jandarma Komutan Vekili Albay Arkın Eken, "Jandarma Genel Komutanlığı'nın 180. yıldönümünü gururla kutlamanın onuru ve mutluluğu içindeyiz. Jandarma Genel Komutanlığı kurulduğu günden bugüne yüce milletimizin engin sevgi ve saygısına mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması ve kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleri ile ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Günlük yaşamın her anında ülkemizin her noktasında gece gündüz sıcak soğuk yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş bundan sonra da olmaya devam edecektir" dedi.

Törenin ardından valilik önünde hatıra fotoğrafı çektirilirken, kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. - TRABZON
Kaynak: İHA
Trabzon, Jandarma, 3. Sayfa

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