Jandarma Teşkilatı'nın 180'nci kuruluş yıl dönümü

Trabzon
'da, Jandarma
Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.Trabzon Valiliği
önünde düzenlenen törene, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Arkın Eken, 4.Motorlu Piyade
Tugay Komutan Vekili Albay Ahmet Burak
Yürüten, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz
Grip Komutanı Ali Münir Gümüşbaykal, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Jandarma Komutan Vekili Albay Arkın Eken, Atatürk anıtına çelenk sundu.
Törende konuşan Eken, başarılarla dolu 180 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluşundan bugüne kadar milletin engin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu söyledi.
Jandarma teşkilatının, Türkiye
Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güvenliğiyle kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusun her zaman takdirini kazandığını aktaran Eken, "Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha güçlendirmek azim ve kararlılığındayız. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Jandarması kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında ülkemizin her noktasında gece-gündüz, sıcak-soğuk, yağmur-çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş ve bundan sonra da olmaya devam edecektir." diye konuştu.
Eken, jandarmanın üstün birlik ve silah arkadaşlığı ruhu, vatandaşa insan merkezli, adaletli, sevgi ve şefkatle birleştirici ve kucaklayıcı yaklaşımı ile her zaman milletinin yanında yer aldığını belirterek, "Jandarma her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve teminatı olmuştur. Kahramanca canı pahasına en zor arazi kesimlerinde terörizmle mücadele hareketi icra eden jandarma, emniyet teşkilatı ve diğer kurum ve kuruluşlarla koordine içinde bağrından çıktığı milletinden aldığı destekle fedakarca görev yapmaktadır." ifadelerini kullandı.
Törende, Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Eken tarafından verildi.