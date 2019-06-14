14.06.2019 14:03
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Jandarma Teşkilatı'nın 180'nci kuruluş yıl dönümü

Jandarma Teşkilatı

Artvin'de Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

Artvin'de Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.
Valilik önünde düzenlenen törene, Vali Yardımcısı Hasan Hüsnü Türker, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz ve teşkilat mensupları katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, il Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Jandarma Astsubay Ünal Çakır, törende yaptığı konuşmada, jandarma teşkilatının önemine dikkati çekerek, "Ülkemizin güvenliği, asayişin sağlanması ve halkımızın huzuru için milletimizle iç içe çalışmalarını sürdüren teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz." ifadesini kullandı.
Törenin ardından İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz ve beraberindekiler, Artvin Valisi Yılmaz Doruk'u makamında ziyaret etti.
Doruk, burada yaptığı konuşmada da jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Kaynak: AA
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