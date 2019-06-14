14.06.2019 15:00
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Jandarma Teşkilatı'nın 180'nci kuruluş yıl dönümü

Jandarma Teşkilatı

Manisa'da, Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Manisa'da, Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Manisa Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Atatürk anıtına çelenk sundu.
Burada gazetecilere açıklama yapan Tuğgeneral Can, Jandarmanın 180 yıldır vatandaşın hizmetinde olduğunu belirterek, bu kutsal görevi, gururla yapmaya devam edeceklerini belirtti.
Daha sonra Manisa Valiliği'ni ziyaret eden Tuğgeneral Can ve beraberindeki heyet, çalışmalar hakkında Vali Ahmet Deniz'e bilgi verdi.
Vali Ahmet Deniz de Jandarma Teşkilatının Türkiye'nin ve milletin huzurunu, can ve mal güvenliğini zaman mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveriyle koruduğunu ifade etti.
Ziyarette Tuğgeneral Erhan Can, Vali Deniz'e Türk Bayrağı plaketi hediye etti. Vali Ahmet Deniz de Tuğgeneral Can ve personeline kitap verdi.
Tuğgeneral Can ve beraberindeki heyet, valilik ziyaretinin ardından Garnizon Şehitliği'ne giderek, şehitler için dua etti.
Öte yandan cuma namazı öncesi, Hatuniye Camisi'nde Jandarma Teşkilatı'nın 180'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mevlit okutuldu, vatandaşlara lokum ikram edildi.
Kaynak: AA
Erhan Can, Manisa, Jandarma, Güncel

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