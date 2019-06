Jandarma Teşkilatı'nın 180. Yıl dönümü kutlanıyor

Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıldönümü nedeniyle Malatya'da Atatürk Anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi.



Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene 2. Ordu Garnizon Komutanı ve Kurmay Başkanı Tümgeneral Hançeri Sayat, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ile daire müdürleri, şehit aileleri dernekleri ve askeri erkan katıldı.



İl Jandarma Alay Komutanı Albay Necmi İnce tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Albay Necmi İnce, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180'inci yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içinde olduklarını söyledi.



Başarılarla dolu 180 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluşundan bugüne kadar milletin engin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu ifade eden İnce, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek var olan bu güven ve sevgi bağını korumak ve perçinlemek, daha da güçlendirmenin azim ve kararlılığındayız" dedi.



Jandarma Genel Komutanlığının tüm personelinin görevlerini icra ederken her zaman ve her yerde yürürlükteki kanunları ve nizamları kendisine rehber aldığını dile getiren İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Yurdumuzun her köşesinde, halkla iç içe olarak büyük bir özveri ve heyecanla görev yapan ve devletin halka açılan penceresi konumunda olan Jandarma, Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında, hukuk devletinin kurallarına uygun, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerine saygılı, halkın memnuniyetini sağlayacak şekilde güvenlik hizmeti sunmayı benimseyen ve halkımızla bütünleşmiş. Modem teknolojinin bütün imkanlarını etkinlikle kullanabilen, milli, ahlaki ve mesleki değerlerle yetişmiş personeliyle üstün bir vazife anlayışı, büyük bir sorumluluk duygusu ve özveriyle verilen tüm görevleri yerine getirme gayret, azim ve inancı içerisindedir. Bu anlamlı gün vesilesiyle, Jandarma Teşkilatının ulaştığı bugünkü onurlu seviyede emek, gayret ve alın terleri bulunan saygıdeğer komutanlarımıza ve değerli mensuplarımıza müteşekkir olduğumuzu ifade etmek isterim. Bizlere bırakılan bu güçlü ve değerli mirastan dolayı Jandarma Teşkilatı onları daima minnetle anacaktır. Jandarma Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, başta Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ulusumuzun birlik ve beraberliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetimizin temel niteliklerinin muhafazası için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anar, Jandarma Teşkilatının fedakar personel ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim. 180 yıldır ulusuna ve ülkesine hiçbir karşılık beklemeksizin fedakarca ve kahramanca hizmet eden; tarihi şan, şeref ve üstün başarılarla dolu Kanun Ordusu Jandarma Genel Komutanlığının tüm personeli adına, bu mutlu günümüze teşriflerinizden dolayı en derin saygılarımı sunarım." - MALATYA

Kaynak: İHA