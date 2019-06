Kaynak: AA

Vali Şehmus Günaydın, Jandarma Teşkilatı'nın 180. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.Jandarma Teşkilatı'nın sorumluluk alanının büyüklüğüne karşın kurulduğu günden bu yana üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirdiğine dikkati çeken Günaydın, teşkilatın her yerde ve her koşulda gösterdiği çabalarla halkın takdirini kazandığını belirtti.Günaydın, mesajına şöyle devam etti:"Devletimiz ile vatandaşımız arasındaki diyaloğun en önemli basamaklarından birini oluşturdukları bilinci ve vatandaş odaklı kamu hizmeti anlayışıyla çalışan jandarma teşkilatımızın başarısında elbette Kayserili hemşehrilerimizin destek ve katkıları her türlü takdirin üstündedir. Bu nedenle Kayseri İl Jandarma Komutanlığımız, hemşehrilerimizin verdiği bu destekten aldığı kuvvetle suç ve suçlularla mücadele kapsamında projeler üretiyor ve ilimizin daha huzurlu bir kent olması için çalışıyor, gayret gösteriyor. Jandarma teşkilatımız önümüzdeki dönemde ve her dönemde de, köklü geçmişi, üstün görev anlayışı ve kahraman Mehmetçiklerimizle bir güven unsuru olma konumunu sürdürecek ve büyük başarılara imza atacaktır. Jandarma Teşkilatımızın 180'inci kuruluş yıldönümünü tebrik ediyor, görevleri sırasında şehit olan kahraman Mehmetçiklerimizi ve vefat eden kahraman gazilerimizi rahmetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, tüm Jandarma teşkilatımızın görevlilerine başarılar diliyorum."