14.06.2019 12:01
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Jandarma teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü

Çorum'da, Jandarma teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Çorum'da, Jandarma teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Gazi Caddesindeki Atatürk Anıtında gerçekleştirilen törende şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
Törende İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, Jandarma Genel Komutanlığı adına Atatürk Anıtı'na çelengini sundu.
Başbuğ, törende yaptığı konuşmada 180 yıldır fedakarca çalışan jandarma teşkilatının köklü bir tarihe sahip olduğunu söyledi.
Jandarma teşkilatının, kuruluşundan bugüne kadar yüce Türk milletinin engin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu belirten Başbuğ, "Jandarma, Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu güvenliğinin sağlanması hizmetleriyle milletimizin her zaman takdirini kazanmıştır." dedi.
Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak Türk Milletinin kendilerine gösterdiği teveccühün bilincinde olduklarının altını çizen Başbuğ, şunları kaydetti:
"Milletimizle var olan sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirme azim ve kararlılığındayız. Türk Milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti jandarması, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında ülkemizin her noktasında, gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Yerleşik kurum kültürü ve kimliğine sahip personeliyle jandarma, üstün birlik ve silah arkadaşlığı ruhu, vatandaşa insan merkezli, adaletli, sevgi ve şefkatle birleştirici ve kucaklayıcı yaklaşımıyla, her zaman milletinin yanında yer almıştır, almaya devam edecektir. Kahramanca, canı pahasına, her türlü zor koşulda, en zor arazi kesimlerinde, teröristle mücadele harekatı icra eden jandarma, emniyet teşkilatımız ve diğer kurumlarla tam bir koordine içinde, bağrından çıktığı milletinden aldığı destekle, fedakarca görev yapmaktadır."
Törene İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ile jandarma ve polis teşkilatının mensupları katıldı.Jandarma teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü
Kaynak: AA
Çorum, Jandarma, Güncel

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