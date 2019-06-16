Jandarma
Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Evciler
Kaymakamı Abdullah Yüksel, Jandarmanın gece gündüz demeden büyük bir özveri ile çalışmalarına devam ettiğini belirtti.
Toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasında büyük özveri ile görev yapan Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünü gururla kutladıklarını vurgulayan Yüksel, şunları kaydetti:
"Kurulduğu günden bu yana, köklü birikimi, tecrübesi ve fedakar mensuplarıyla halkımızın mutluluğu için gece-gündüz demeden cansiperane çalışarak onurlu bir görevi ifa eden Jandarma Teşkilatı mensuplarımızın, bu özverili çalışmaları sayesinde toplum olarak huzur ve güven içindeyiz. Gücünü yasalardan, desteğini aziz milletimizden alan Jandarma Teşkilatı; eğitimi, sahip olduğu modern donanımı yanında yüreğinde vatan sevgisi ve görev anlayışıyla, hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere bağlılığıyla dosta güven, düşmana korku salmaya devam etmektedir. Jandarma Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, görevleri başında şehit olan kahraman şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Halen görevde bulunan bütün teşkilat mensuplarının da sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılı bir hayat geçirmelerini diliyorum."