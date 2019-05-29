Bitlis
İl Jandarma
Komutanlığınca, Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat
ilçesinde düzenlenen "Kayıp Hayatlar" tiyatro oyunu ilgi gördü.
Halk Eğitimi Merkezinin konferans salonunda askerlerin sahnelediği oyun, 3 seans oynandı.
Bağımlı bir gencin hikayesinin anlatıldığı oyun, katılımcıların beğenisi kazandı.
Oyunu izleyen öğrenciler, jandarma teşkilatına teşekkür etti.
Oyunu, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah
Alkan, bazı kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler de izledi.
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Kaynak: AA