14.06.2019 12:40
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Jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü

Jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, jandarma teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, jandarma teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kabulünde konuşan Çakacak, teşkilatın Türk idare sistemi içinde geçmişi çok eskilere dayanan köklü bir kuruluş olduğunu belirtti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çakacak, "Gücünü yasalardan ve desteğini aziz milletimizden alan jandarma teşkilatımız, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, vatandaşlarımızın huzur içinde yaşaması ve ülkemizde düzenin sağlanması gibi önemli görevleri, üstün hizmet anlayışıyla, başarıyla yerine getirmektedir. Milletimizle dayanışma içinde hizmet etmekte olan jandarma teşkilatımızı kararlı ve özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, kuruluş yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla, gazilerimizi minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
Vali Çakacak'a teşekkürlerini ileten İl Jandarma Komutanı Şen ise kuruluş yıl dönümü etkinlikleri hakkında bilgi verdi.
Kaynak: AA
Eskişehir, Özdemir Çakacak, Jandarma, Güncel

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