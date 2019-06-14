Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mersin'de tören düzenlendi.Mersin'de, Cumhuriyet Alanı'ndaki törende Mersin Jandarma Komutan Vekili Hasan Basri Uçar, Atatürk anıtına çelenk koydu.Aynı alandaki Mersin Kültür Merkezi'nde devam eden programda da kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan klibin gösterimi yapıldı.Mersin Valisi Ali İhsan Su, programdaki konuşmada, jandarma teşkilatının tarihinin başarılarla dolu olduğunu söyledi.Jandarma teşkilatının 1839 yılından bugüne vatandaşların hizmetin olduğunu belirten Su, "Jandarma teşkilatımız kurulduğu günden bu yana kendini geliştirerek, yenileyerek bugünlere gelmiştir. Teşkilatımız, bugün sahip olduğu araç, gereç ve donanımlı personeliyle, ülkemiz genelindeki emniyet ve asayiş hizmetlerinde büyük bir fedakarlıkla, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için görevlerini icra etmektedir." diye konuştu.Su, jandarma teşkilatı personelinin gece, gündüz, kar, tipi demeden görevlerini en üstün gayretle yerine getirmeye çalıştıklarını vurguladı.Uçar da mensubu oldukları jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın onuru, mutluluğu ve heyecanı içerisinde olduklarını belirtti.Jandarma personelinin, teşkilatın kuruluşundan bu yana vatandaşlara büyük hizmetler verdiğini aktaran Uçar, "Jandarma, yerleşik kurum kültürü ve kimliğine sahip personeli, üstün birlik ve silah arkadaşlığı ruhu, vatandaşa karşı gösterdiği sevgi, şefkat ve kucaklayışı yaklaşımıyla her zaman milletinin yanında yer almıştır. Bundan sonra da yer almaya devam edecektir." dedi.Konuşmaların ardından İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.Katılımcılar, programın ardından etkinlik kapsamındaki sergisi gezdi.