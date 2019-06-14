Osmaniye
Valisi Ömer Faruk Coşkun
, Jandarma
Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Coşkun, mesajında, Jandarma Teşkilatının, halkın huzur ve güvenliği için fedakarca hizmet ettiğini belirtti.
Teşkilatın, görev ve sorumluluklarını layıkıyla yerine getirdiğini kaydeden Coşkun, "1839 yılında kurulan, gelişen güçlü yapısı ve eğitim düzeyi ile kıvanç duyduğumuz, köklü birikimi, tecrübesi ve fedakar mensuplarıyla milletimizin emniyeti için gece gündüz demeden teşkilatımız, 180 yıldır olduğu gibi bugün de toplumumuzun huzur ve güvenliğinin sağlanması için kendisine tevdi edilen görevleri başarıyla sürdüreceğine yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.