Jandarma Teşkilatının 180. Kuruluş yıl dönümü

Konya
'nın Bozkır
ilçesinde Jandarma
Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenlendi.
Jandarma Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikte jandarma birimlerinin ve kullandıkları ekipmanların tanıtıldığı stantlar kuruldu.
Bozkır İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen etkinlikte Bozkır İlçe Jandarma Komutanı Batuhan Duran, etkinliğe katılan Bozkır Kaymakamı Oltan
Bayraktar, kamu kurum ve kuruluşların amirlerine stantlar hakkında bilgilendirmede bulundu.
Etkinlik sonrasında, katılan misafirlere çeşitli ikramlarda bulunuldu.