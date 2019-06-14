Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü

Giresun
'da, Jandarma
Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.
Valilik önünde düzenlenen törende konuşan Vali Harun Sarıfakıoğulları, Jandarma teşkilatımızın 180'inci kuruluş yıl dönümünü kutladığını söyledi.
Sarıfakıoğulları, Jandarmanın vatan, millet ve bayrak aşkı, donanımlı personeli, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden kurumsal yapısı, disiplini ve üstün görev anlayışıyla her daim aziz milletimizin gönlünde özel bir yere sahip olduklarını belirtti.
Jandarma teşkilatının, emniyet teşkilatı ile kol kola, FETÖ ve bölücü terör örgütleriyle mücadelede üstün gayret ve fedakarlıklar gösterdiğine vurgu yapan Sarıfakıoğulları, "Vatandaşımızla iç içe görev yapan teşkilatımız önce insan odaklı olarak vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini vatandaş güvenliğini ilke edinmiştir. Teşkilatımız ilimizde gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri vatandaş odaklı çalışma prensiplerinin en canlı örnekleri olmuştur." dedi.
Törende teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.
Kutlama törenine Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit
, Giresun Belediye Başkan Vekili Hasan Yılmaz
, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ve öğrenciler katıldı.