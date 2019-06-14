14.06.2019 15:24
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Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü

Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü

Karaman'da, Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

Karaman'da, Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.
Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Şahin, Cumhuriyet Parkındaki Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şahin, burada yaptığı konuşmada, Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünü gururla, mutlulukla ve onurla kutladıklarını söyledi.

İsmail Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:
"Jandarma, üstun vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini etkili eğitimi, yüksek fiziki ve moral gücü ile kutsal vatan topraklarımız üzerinde görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve teminat, olmuştur. Kahramanca, canı pahasına her türlü zor koşullarda en zor arazi kesimlerinde teröristlerle mücadele harekatı icra eden jandarma, emniyet teşkilatımız ve diğer kurum ve kuruluşlarla tam bir koordine içinde bağrından çıktığı milletinden aldığı destekle fedakarca görev yapmaktadır."
Törene, Karaman Valisi Fahri Meral, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Nuri Özbey, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, Belediye Başkan Vekili Ercan Çalışkan, KMÜ Rektör Vekili Ercan Oktay, daire müdürleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
İsmail Şahin, Karaman, Jandarma, Güncel

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