Jandarma
Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Osmaniye
'de tören düzenlendi.Devlet Bahçeli
Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilican, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180'inci yıl dönümünü gururla kutlamanın onur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Türkiye
Cumhuriyeti jandarmasının, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkenin her noktasında, gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden halkın hizmetinde olduğunu belirten Bilican, şöyle devam etti:
"Teşkilatımız bölünmez bütünlüğümüzün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız." diye konuştu.
Bilican, buradaki törenin ardından Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun
, Garnizon Komutanı Albay Emin Yılmaz
Sancaktar, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk
Okumuş ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Murat Türk
'ü ziyaret etti.
Etkinlikler kapsamında, askeri personel ve araçlardan oluşan kortej geçiş de gerçekleştirildi.