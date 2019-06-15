15.06.2019 11:09
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Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü

Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü

Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik ekipleri, Sarayköy Ortaokulu karne törenine katılarak öğrencilere hediyeler verdi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik ekipleri, Sarayköy Ortaokulu karne törenine katılarak öğrencilere hediyeler verdi.
Trafik ekipleri, Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Atakum ilçesi Sarayköy Ortaokulunda etkinlik düzenledi.
Yaz tatili boyunca kendilerinin ve ailelerinin trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunan ekipler, emniyet kemeri kullanılımına da dikkati çekti.
Okul servis araçlarını da kontrol eden ekipler, eğitim öğretim yılının kazasız sona ermesi sağladı.
Öğrencilere karne dağıtan ekipler, dergi ve boyama kitabı hediye etti.
Kaynak: AA
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