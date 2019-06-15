OSMANİYE (AA) – Jandarma
Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, "Baron ve "Dora" isimli eğitimli köpekler vatandaşlara gösteri sundu.
Etkinlikler kapsamında, kentte bir alışveriş merkezinde silah ve askeri malzemelerin tanıtıldığı stant açıldı. Standı gezen vatandaşlar fotoğraf çektirdi.
Jandarma teşkilatının iz takip köpeği "Baron" ve narkotik köpeği "Dora" da etkinlikte vatandaşlara gösteri sundu.
İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilican, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.
"Baron"un kaybolan kişileri bulmakta kendilerine yardımcı olduğunu belirten Albay Bilican, "Dora"nın ise çocukları ve gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirlerine geçit vermediğini söyledi.