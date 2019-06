Bilecik'te, jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kutlamalara, çelenk töreninin ardından İl Jandarma Komutanlığında devam edildi. Bu törene, Vali Bilal Şentürk, Belediye Başkanı Semih Şahin, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Baro Başkanı Halime Aynur, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, ilçe kaymakamları, askeri erkan, şehit ve gazi aileleri ile vatandaşlar katıldı.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, törende yaptığı konuşmada, Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşundan bugüne kadar Türk milletinin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu söyledi.

Ağaoğlu, teşkilatın, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusun her zaman takdirini topladığını vurguladı.

Türk milletinin jandarma teşkilatına olan güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlığında olduklarını belirten Ağaoğlu, şöyle konuştu:

"Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran jandarma teşkilatı kurulduğu günden bugüne halkın hizmetinde olmaya devam edecektir. Jandarma, üstü vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini, etkili ve gerçekçi eğitimi, yüksek fiziki ve moral gücü ile kutsal vatan topraklarımız üzerinde görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve teminatı olmuştur. Jandarma teşkilatı, görevlerini icra ederken ve hizmetleri yürütürken her zaman ve her yerde yürürlükteki kanun ve nizamları kendine rehber almakta ve her türlü her türlü çözüm ve tedbiri hukuk düzeni içinde aramaktadır. Yurdumuzun her köşesinde, devletin halka açılan penceresi konumunda olan jandarma, Atatürk ilke ve inkılapları ışığında, hukuk devletinin kurallarına uygun, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerine saygılı, halkla bütünleşmiş, verilen tüm görevleri yerine getirme gayret, azim ve inancı içindedir."

Şiirler okunması ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle devam eden etkinlik, eğitimli köpek gösterisiyle sona erdi.

