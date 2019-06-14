14.06.2019 13:05
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Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü

Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü

Hakkari'de Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü nedeniyle çelenk sunma töreni düzenlendi.

Hakkari'de Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü nedeniyle çelenk sunma töreni düzenlendi.

Hakkari Valiliği bahçesinde saat 09.30'da başlayan program kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, İl Jandarma Komutanlığının Atatürk Anıtına çelenk sunulması ile program valilikte devam etti.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve beraberindeki komutanları makamında kabul ederek, jandarmanın kuruluş yıldönümünü kutladı. Jandarma ekiplerine değişik hediyeler takdim eden Vali Akbıyık, kendileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Burada konuşan Vali Akbıyık, büyük görevler yapan jandarma ve polis teşkilatına teşekkür ettiğini söyledi. Vali Akbıyık, "Güvenlik güçlerimiz çok güzel hizmetin yanı sıra operasyonlarda terör örgütüne büyük darbe vuruyor. Onların sayesinde tarihin belki de en güzel huzur ve güvenini yaşıyoruz. Başta jandarma olmak üzere tüm güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum ve nice 180 yıllara diyorum" dedi.

Bir uzman çavuş ise, yazdığı şiir kitabını Vali Akbıyık'a takdim etti.

Programa Vali İdris Akbıyık, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Hamdi Ünal Akmeşe, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, jandarma ve emniyet personeli katıldı. - HAKKARİ
Kaynak: İHA
Nuri Öztürk, Hakkari, Jandarma, Güncel

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