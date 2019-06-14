14.06.2019 11:55
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Jandarma teşkilatının 180. yıl gururu

Jandarma teşkilatının 180. yıl gururu

Jandarma teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Yalova Jandarma Alay Komutanlığıu tarafından tören düzenlendi.

Jandarma teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Yalova Jandarma Alay Komutanlığıu tarafından tören düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören Atatürk Anıtı'na İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Ali Gemalmaz'ın çelenk sunmasıyla başladı. Burada bir konuşma yapan Albay Gemalmaz, teşkilatın 180'inci kuruluş yıldönümünü kutlamanın heyecanı yaşadıklarını belirtti. Jandarma teşkilatının kuruluşundan bugüne kadar milletin takdirini kazandığını dile getirerek, "Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan teveccühünün bilincinde hareket ederek var olan bu güven ve sevgi bağını korumak perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız" diye konuştu.

Program il genelinde ortaokullar arasında düzenlenen şiir yarışmasında birinci olan Yiğit Sakinci adlı öğrencinin şiirini okumasıyla devam etti. Şiir ve resim yarışmasında dereceye öğrencilere ödülleri verildi. Ödülleri Yalova Valisi Muammer Erol, Belediye Başkanı Vefa Salman ve Albay Gemalmaz takdim etti. Ardından jandarmanın tanıtım stantları protokol tarafından gezildi. Tören lokma ikramı ile son buldu. - YALOVA
Kaynak: İHA
Yalova, Jandarma, Güncel

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