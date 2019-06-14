14.06.2019 13:58
Haberler»“genel“ » Haber

Jandarma teşkilatının 180. yıl gururu

Jandarma teşkilatının 180. yıl gururuYALOVA - Jandarma teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Yalova Jandarma Alay Komutanlığıu tarafından tören düzenlendi.

Jandarma teşkilatının 180. yıl gururu
YALOVA - Jandarma teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Yalova Jandarma Alay Komutanlığıu tarafından tören düzenlendi.
15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören Atatürk Anıtı'na İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Ali Gemalmaz'ın çelenk sunmasıyla başladı. Burada bir konuşma yapan Albay Gemalmaz, teşkilatın 180'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın heyecanı yaşadıklarını belirtti. Jandarma teşkilatının kuruluşundan bugüne kadar milletin takdirini kazandığını dile getirerek, "Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan teveccühünün bilincinde hareket ederek var olan bu güven ve sevgi bağını korumak perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız" diye konuştu.
Program il genelinde ortaokullar arasında düzenlenen şiir yarışmasında birinci olan Yiğit Sakinci adlı öğrencinin şiirini okumasıyla devam etti. Şiir ve resim yarışmasında dereceye öğrencilere ödülleri verildi. Ödülleri Yalova Valisi Muammer Erol, Belediye Başkanı Vefa Salman ve Albay Gemalmaz takdim etti. Ardından jandarmanın tanıtım stantları protokol tarafından gezildi. Tören lokma ikramı ile son buldu.Jandarma teşkilatının 180. yıl gururu
Kaynak: İHA
albay, tören, yalova, jandarma, Genel

Son Dakika Haberleri
14:57 Mahathir'in 'altına endeksli para birimi' planı ekonomistlerin gündeminde
14:57 Hasketbol Gençlik ve Spor Külübü 115 sporcu ile 115 resmi maça çıktı
14:57 Junıoshow öncesi kura çekimi yapıldı
14:57 Bayburt'ta 14 bin 500 öğrenci karne sevinci yaşadı
14:57 Zabıta ekipleri ekmek gramaj denetimi yaptı
14:57 BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
14:56 Babalar Günü ve Karne heyecanı Forum Trabzon'da eğlenceye dönüşüyor
14:56 Kendini kavak ağacına asan adamın cesedi 3 gün sonra bulundu
14:55 Her Yerde Sen oyuncu kadrosunda kimler var, konusu nedir?
14:55 Polisten ilk kez karne heyecanı yaşayan öğrencilere hediye
14:55 Vali, sosyal medyada kendisini zirveye taşıyan yazı için özür bekliyor
14:55 Self Servis hizmeti için yeni reklam filmi çekildi
14:55 60 kilo veren Ferah Zeydan kimdir?
14:55 Rusya ve Suriye uçakları Hama ve İdlib'e saldırdı: 28 ölü