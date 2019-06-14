14.06.2019 21:22
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Jandarma Teşkilatının 180. yılı

- Jandarma Teşkilatının 180. yılı Tören alanından görüntü Saygı duruşu ve istiklal marşı Vali Mustafa Tutulmaz'ın konuşması Jandarma Komutanı Hamza Çömez'in konuşması Köpeklerin gösterisi Stantların gezilmesi - AfyonkarahisarAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 147 bin öğrenci karne heyacanı yaşadı.

- Jandarma Teşkilatının 180. yılı
Tören alanından görüntü
Saygı duruşu ve istiklal marşı
Vali Mustafa Tutulmaz'ın konuşması
Jandarma Komutanı Hamza Çömez'in konuşması
Köpeklerin gösterisi
Stantların gezilmesi - Afyonkarahisar
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 147 bin öğrenci karne heyacanı yaşadı.
Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Neriman İbrahim Küçükurt Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım töreninde, eğitimin hayatın her döneminde devam eden bir faaliyet olduğunu söyledi.
Öncelikle ailede başlayan eğitimin sonra okullarda devam ettiğine işaret eden Küçükkurt, "Eğitim olmazsa olmaz. Bugün gelişmiş, müreffeh ve insan haklarının oturduğu toplumlara baktığımızda eğitimli olanların daha üstün olduğunu görüyoruz. Eğitim hem insani ilişkileri düzenliyor, bir taraftan da daha müreffeh bir hayat sürmede etkin rol oynuyor. Bu toplumlara en iyi örnekler ise Almanya ve Güney Kore'dir." diye konuştu.
İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın da 147 bin öğrencinin karne heyecanı yaşadığını ifade ederek, yoğun bir eğitim öğretim yılının geçtiğini anlattı.
Halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından Vali Tutulmaz ve Yalçın, öğrencilere karnelerini dağıttı.Jandarma Teşkilatının 180. yılı
Kaynak: AA
Afyon, Jandarma, Güncel

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