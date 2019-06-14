14.06.2019 12:27
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Jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü - Edirnekapı şehitlik ziyareti

Jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü - Edirnekapı şehitlik ziyareti

Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taksim Meydanı'nda tören gerçekleştirildi.

Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taksim Meydanı'nda tören gerçekleştirildi.
Törene, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve jandarma personeli katıldı.
Tuğgeneral Köroğlu'nun Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Taksim'deki törenin ardından İstanbul İl Jandarma Komutanı Köroğlu ve beraberindekiler, Edirnekapı Şehitliği'ne geçti. Burada Kur'an-Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından şehitlerin mezarına karanfil bırakıldı.
Kaynak: AA
İstanbul, Taksim, Jandarma, Güncel

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