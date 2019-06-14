Sinop
'ta, Jandarma
Teşkilatının kuruluşunun 180'inci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altınbaş, burada yaptığı konuşmada, Jandarma Teşkilatının Türkiye
Cumhuriyeti'nin gücü ve teminatı olduğunu söyledi.
Teşkilat olarak milleten aldıkları güçle görevlerini fedakarca yerine getirmeye devam ettiklerini vurgulayan Altınbaş, şöyle konuştu:
"Yurdumuzun her köşesinde halkla iç içe olarak büyük bir özveri ve heyecanla görev yapan ve devletin halka açılan penceresi konumunda olan jandarma, Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında hukuk devletinin kurallarına uygun, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerine saygılı, halkın memnuniyetini sağlayacak şekilde güvenlik hizmeti sunmayı benimsemiştir. 180 yıldır ulusu ve ülkesine hiçbir karşılık beklemeden fedakarca hizmet eden tarihi şan, şeref, ve üstün başarılarla dolu kanun ordusu Jandarma Teşkilatı bu ülkede var olduğu sürece vatanı ve milletine hizmet etmeye devam edecektir."
Altınbaş'ın konuşmasının ardından komando birliği gösteri yaptı. Tören, askeri malzemelerin yer aldığı serginin gezilmesi ve ikram ile son buldu.
Törene Vali Köksal Şakalar, Belediye Başkanı Barış Ayhan
, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile diğer ilgililer katıldı.